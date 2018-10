Napoli, Ghoulam: "Felice di tornare con la squadra, voglio fare di più"

In casa Napoli si avvicina il rientro in campo di Faouzi Ghoulam. L'annuncio arriva come al solito sui social network. "Felice di tornare con la squadra e con questo desiderio di fare sempre di più", il messaggio postato dal difensore algerino. In basso il tweet dal calciatore:

Felice di tornare con la squadra e con questo desiderio di fare sempre di più Heureux de retrouver le groupe avec l’envie d’en faire toujours plus#ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli #Comeback pic.twitter.com/B3EG270eiV — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 6 ottobre 2018