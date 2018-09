Napoli, Ghoulam rientra in gruppo: può essere convocato per la Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri è arrivato l'ok da Villa Stuart per il rientro in gruppo di Faouzi Ghoulam, ai box da circa dieci mesi per un doppio infortunio la scorsa stagione. Secondo Tuttosport per rivedere l'esterno difensivo del Napoli nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti bisognerà attendere almeno il 29 settembre, quando ci sarà il big match con la Juventus. E' questa la data cerchiata in rosso sul calendario, l'obiettivo che s'è prefissato il terzino algerino.