Napoli, Ghoulam si ferma ancora: contro il Milan non ci sarà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova tegola per Faouzi Ghoulam. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'esterno mancino del Napoli si è infatti fermato un'altra volta e non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la gara contro il Milan. Continua dunque il calvario dell'algerino che ha giocato solo 300 minuti in stagione.