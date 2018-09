Napoli, Ghoulam verso il rientro: ieri la tac ha dato esito positivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ottime notizie per il Napoli dall'infermeria. Faouzi Ghoulam è finalmente guarito e presto tornerà in gruppo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che ieri c'è stato esito positivo dopo la Tac al ginocchio e dunque il terzino algerino si avvicina al rientro in campo dopo quasi un anno dal primo infortunio col Manchester City in Champions dello scorso primo novembre. La ricaduta a febbraio, in allenamento, e ora il peggio sembra essere alle spalle.