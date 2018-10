Napoli, già venduti 48mila biglietti per il PSG: record stagionale abbattuto

Perugia, Bianco: "So cosa ha significato Curi per i tifosi. Vittoria speciale"

Pescara, Crecco: "Siamo una grande squadra, dispiace per il pari"

Serie B, la classifica: Pescara solo in testa grazie al pari in extremis

Le pagelle del Foggia - Bene la difesa, Chiaretti migliore in campo

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

I tifosi del Napoli non faranno mancare il loro supporto alla squadra di Carlo Ancelotti nella sfida di Champions League della prossima settimana contro il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sono infatti già stati venduti 48.000 biglietti per la sfida del San Paolo ed è stato polverizzato il record stagionale che era di 37.057, sempre il Champions League, nella gara contro il Liverpool.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy