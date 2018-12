© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un giorno di pausa per il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo la gara e la sconfitta contro il Liverpool. La squadra smaltirà le fatiche e la delusione della gara di Anfield che ha sancito l'eliminazione dalla Champions con una giornata senza allenamenti. La ripresa della preparazione, in vista della gara di domenica alle 18 contro il Cagliari, è prevista per domani. Lo riporta Tuttonapoli.net.