Napoli, Graziani: "Milik non è indispensabile, non si fa difficoltà a trovare un'alternativa"

Ciccio Graziani, ex giocatore, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Milik, il cui futuro nel club azzurro è in bilico: "Non me ne priverei però non è un giocatore di quelli indispensabili. Lui si alterna spesso con Mertens, anzi gioca più il belga che lui. Non è un giocatore per il quale una società arriva a svenarsi, un'alternativa non si fa difficoltà a trovarla".