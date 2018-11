Napoli, Hamsik e Callejon a secco: un inedito dovuto ai nuovi ruoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Maria Callejon, Marek Hamsik e un inizio di stagione buono per prestazioni ma avaro di gol. Un vero fatto inedito per i due giocatori che dopo 14 partite, tra campionato e Champions League, non sono riusciti ancora a trovare la via della rete. Secondo La Gazzetta dello Sport la "colpa" è dei nuovi ruoli, che tolgono molte possibilità all'esterno e al capitano.