Napoli, Hamsik in tribuna. Bello striscione in Curva: "Cresta al vento..."

Marek Hamsik in tribuna al San Paolo. L'ex capitano del Napoli, che ha vestito la casacca del club partenopeo dal 2007 al 2019, da febbraio è in Cina per difendere i colori del Dalian Yifang, ma oggi è tornato nello stadio che per tanti anni l'ha visto protagonista per assistere dal vivo al match contro l'Atalanta valido per la decima giornata di Serie A.

Una presenza attesa, visto che il pubblico del San Paolo ha voluto omaggiare l'ex capitano con questo striscione: "Testa alta, cresta al vento. L'azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d'amore che verrà raccontata"