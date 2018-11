Il Milan è sulle tracce di Wissam Ben Yedder (28), attaccante del Siviglia protagonista con i biancorossi d'Andalusia in questa prima parte di stagione. Mundo Deportivo scrive che il calciatore ha una clausola rescissoria di trenta milioni di euro, cifra che servì in passato ai rossoneri...

Milan, obiettivo Ben Yedder. Servono 30 mln di euro per acquistarlo

Un post condiviso da @ marek_hamsik_17_official in data: Nov 22, 2018 at 8:56 PST

Marek Hamsik , archiviata la sosta per le nazionali e le gare disputate con la sua Slovacchia, torna a pensare soltanto al Napoli e su Instagram posa con la sua fiammante Ferrari 488 Pista. In basso le immagini pubblicate dal capitano azzurro sul suo social network:

