Elseid Hysaj, terzino del Napoli, attravero il suo profilo Instagram ha pubblicato ha voluto salutare Marek Hamsik, che dopo 12 anni ha lasciato il Napoli per chiudere la carriera in Cina: "Che dire, ci mancherai tantissimo come giocatore, ma di più come uomo, è stato un onore aver giocato con te. In bocca al lupo per questa nuova avventura. Unico capitano!”.