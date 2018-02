Napoli, Hysaj sul mercato: "Magari saremmo peggiorati, contenti così"

Le sue parole a Sky

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, nel pre-partita ha parlato a Sky Sport: "Bisogna avere la mentalità della grande squadra, non pensare alle altre partite. Juventus? Abbiamo visto il 7-0 al Sassuolo, ma pensiamo a noi. Oggi è una gara pericolosa, loro si giocano tutto. In più si tratta di un derby e non possiamo sbagliare. Mercato? Forse se arrivava qualcuno poteva essere peggio, non lo sappiamo, ma noi siamo contenti così".