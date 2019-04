© foto di Daniele Buffa/Image Sport

" Parole riportate male ". Nella intervista rilasciata ieri prima di Napoli-Genoa, Lorenzo Insigne ha smentito di aver rilasciato al 'Corriere dello Sport le dichiarazioni riportate nell'intervista di sabato .

Pronta questa mattina la replica del quotidiano: "In casi del genere, in presenza di “presunte manipolazioni”, si procede con smentite immediate e ufficiali. Ma 48 ore di tam tam mediatico e social lasciano il segno nella memoria e possono mandare in confusione chiunque. Non chi ha scritto quell'intervista, che conferma anche le virgole.