© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli ha diramato i convocati per la sfida contro il Frosinone. Fuori Insigne e Allan, come anticipato da Ancelotti, non c'è nemmeno Albiol, dato per disponibile dal tecnico.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj, Zedadka.

Centrocampisti: Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Younes.