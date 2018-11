Napoli, i convocati di Ancelotti: assenti Younes, Verdi e Meret

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell'allenamento di rifinitura, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Empoli valida per l'undicesima giornata di Serie A. Younes ha svolto per la prima volta allenamento completo con il gruppo compresa la partitina, ma non sarà del match. Out anche Simone Verdi e Alex Meret. Ci sono invece sia Ghoulam che Rog. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti - Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski.

Attaccanti - Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.