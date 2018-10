Napoli, i convocati di Ancelotti: out Luperto, squalificato Mario Rui

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara per la partita di domani contro il Sassuolo, in programma al San Paolo alle ore 18. Non sarà del match Mario Rui perché squalificato, oltre Luperto. Fuori anche i lungodegenti Meret, Ghoulam e Younes. Questi i convocati di mister Ancelotti:

Portieri: Ospina, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Hysaj.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik.

Attaccanti: Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.