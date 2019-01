© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì alle ore 20.45. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi e torello. Di seguito allenamento tecnico e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Leggero affaticamento per Albiol e Hysaj che a scopo precauzionale non saranno del match. Assente anche Younes, oltre Rog che è destinato al Siviglia.

Questi i convocati di Ancelotti:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui.

Centrocampisti: Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas.

Attaccanti: Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.