Napoli, i convocati per il Parma: out i soliti Meret e Ghoulam

L'Inter vince 2-1 l'anticipo contro la Fiorentina. Partita complicata per i nerazzurri che hanno subito l'entusiasmo e la freschezza atletica della squadra di Pioli, ma alla fine sono riusciti ancora una volta a portare a casa i 3 punti. Un successo sofferto ma assolutamente fondamentale...

Mundo Deportivo e le polemiche in Spagna: "SVARione"

Marca esulta per i premi della FIFA: "Oro Blanco"

Man United, Herrera pronto a dire no al corteggiamento del Barça

Sergio Ramos: "CR7? Peccato non sia venuto. Modric merita il premio"

Sporting Lisbona, l'Atletico Madrid pagherà 30 milioni per Gelson Martins

Real Madrid, Isco sotto i ferri per un'appendicite acuta

Real Madrid, Lopetegui: "La perfezione non esiste. Ma il VAR aiuta molto"

Abramovich ha deciso, il Chelsea è in vendita. Ma costa oltre 3 miliardi

Benfica, mezza Europa su Vlachodimos: Bayern in pole

Chelsea, Zola: "Qua per aiutare Sarri. Cahill? Capisco la sua rabbia"

United, Mou contro Pogba: per il Daily Star non sarà mai più capitano

Bayern Monaco, per la difesa l'obiettivo è Klostermann del Lipsia

Siviglia, obiettivo Propper per il mercato invernale

Ligue 1, crisi senza fine per il Monaco. È ko in casa con l'Angers

Liga, pari sofferto per la Real Sociedad contro il Rayo Vallecano

Ligue 1, Saint-Etienne corsaro a Tolosa: è 3° posto in classifica

Ancora senza Meret e Ghoulam, il Napoli si è allenato nel pomeriggio a Castelvolturno: la squadra ha svolto attivazione in avvio e torello, poi lavoro tecnico con percorso delimitato sul perimetro. Seconda fase dedicata all'esercitazione atletica con l'ausilio di ostacoli bassi. Possesso palla e chiusura con allenamento tecnico tattico. Di seguito i convocati:

