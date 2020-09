Napoli, i convocati per il test con lo Sporting: torna Elmas. Out Milik, Mario Rui e Lobotka

vedi letture

Questa sera a Lisbona alle ore 20.30 per la quarta ed ultima amichevole stagionale del Napoli, sul campo dello Sporting in quel Lisbona. Di seguito la lista dei convocati diffusa dal club azzurro. Sono out Mario Rui e Lobotka, che ieri non si sono allenati in gruppo, così come gli acciaccati Ounas, Younes, Llorente, oltre a Milik che non rientra più nel progetto.

I convocati di Gattuso: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.