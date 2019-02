© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta mattutina oggi per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno.. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria di domani al San Paolo, valido per l'anticipo della 22esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro finalizzato alla reattività. Di seguito seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Non sarà del match Fabian Ruiz, squalificato.

Questi i convocati:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Albiol.

Centrocampisti: Zielinski, Allan, Diawara, Hamsik, Verdi.

Attaccanti: Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.