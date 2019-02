© foto di Insidefoto/Image Sport

Di seguito i convocati del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, per la partita di domani contro il Parma. Assente per squalifica Insigne, fuori anche Mario Rui che non recupera dal problema muscolare. Indisponibile anche Albiol.

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis

DIFENSORI: Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches

CENTROCAMPISTI: Allan, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski

ATTACCANTI: Verdi, Callejon, Mertens, Ounas, Milik.