© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik è uscito anzitempo a San Siro contro l'Inter a causa di un problema al flessore. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, per rivederlo in campo ci vorrà circa un mese. Pertanto bisognerà attendere fine gennaio o anche inizio febbraio per una maglia da titolare, a cavallo tra le partite con Milan e Sampdoria.