Napoli, il 10 dicembre tributo ad Hamsik: giro d'onore e sorpresa speciale

La sfida al Genk del prossimo 10 dicembre non sarà importante solo per la qualificazione agli ottavi di Champions, ma anche per il ritorno di Marek Hamsik al San Paolo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il club omaggerà il centrocampista slovacco: ci sarà un giro di campo e uno spettacolo di luci e colori, con un sottofondo musicale speciale. Infine, una sorpresa tutta da scoprire.