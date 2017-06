Napoli, il 5 luglio inizia il ritiro: i nazionali arriveranno qualche giorno dopo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritiro del Napoli a Dimaro, località in provincia di Trento, avrà inizio il prossimo 5 luglio. Qualche giorno prima ci sarà il raduno a Castel Volturno, prima della partenza per la Val Di Sole. Ma per Dries Mertens le cose non andranno esattamente così, proprio come per il resto dei giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Questi calciatori, infatti, dopo una stagione lunghissima e molto intensa, ancora non sono in vacanza, poiché impegnati con le selezioni. Ed è proprio per questo che la prossima stagione per Mertens e compagni dovrebbe cominciare con qualche giorno di ritardo. A riportarlo è Il Mattino.