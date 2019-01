Napoli, il club conferma stop alle partite in caso di cori razzisti

Perplessità nel club per le parole di Salvini sul razzismo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Il Napoli conferma la linea della fermezza e l'intenzione di prendere iniziative, anche clamorose in campo, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. Lo si apprende da fonti del club, dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini sull'intenzione di non fermare le partite in caso di cori razzisti. Dalle stesse fonti del club si apprende che le parole del ministro dell'Interno hanno suscitato grande perplessità tra i vertici della società partenopea, che conferma la linea illustrata dall'allenatore Carlo Ancelotti, per uno stop da parte dei giocatori. Il dibattito è seguito anche dal presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, che viene informato in questo periodo in cui è a Los Angeles per impegni cinematografici.