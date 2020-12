Napoli, il report dall'allenamento: Osimhen prosegue il proprio percorso riabilitativo

Penultimo allenamento per il Napoli in vista della sfida contro la Lazio. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazione di passing drill. Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto. Osimhen prosegue il proprio percorso riabilitativo.