Napoli, il report medico su Maksimovic: i tempi di recupero restano da valutare

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra - riporta la nota ufficiale del club - ha svolto allenamento sul campo 1 seguendo una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecniche con l’utilizzo delle sagome e lavoro di possesso palla. Chiusura con partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Elmas, Llorente, Malcuit e Insigne. Koulibaly ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Meret ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Per quanto concerne Nikola Maksimovic - si legge nel comunicato - gli esami strumentali hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.