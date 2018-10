Napoli, il San Paolo è un fortino ma a fatica si arriva a 30.000 tifosi

Focus sullo stadio del Napoli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Come spiega la rosea il San Paolo è un vero e proprio fortino per la squadra di Ancelotti, capace di fare cinque su cinque in questo inizio di stagione, ma il lato negativo è rappresentato dalla presenza dei tifosi sugli spalti: a fatica si arriva infatti ai 30.000 spettatori e i prezzi imposti dalla società di certo non aiutano.