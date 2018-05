Napoli, il Sindaco De Magistris: "Spero che Sarri resti"

Sindaco Napoli: 'un uomo che fa bene alla squadra e alla città'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - "Da tifoso non posso che augurarmi che Sarri resti perché è un uomo che fa bene alla squadra e alla città". Questo l'auspicio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito al possibile addio di Maurizio Sarri. "Sono un sostenitore convinto di Sarri - ha aggiunto - sia come allenatore per quello che ha fatto sia per il forte legame che ha creato con il nostro popolo e mi auguro che il Napoli possa essere sempre più forte in sintonia con gli straordinari sentimenti del nostro popolo e dei nostri tifosi".