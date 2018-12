© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un entusiasta Faouzi Ghoulam è tornato ad essere protagonista in campo dopo un anno di stop ed ha festeggiato anche sui social la sofferta vittoria di Cagliari. Questo il suo messaggio: "Tanto lavoro e tanto sudore in questi mesi per tornare a provare le emozioni uniche che soltanto il Calcio può regalare: felice".