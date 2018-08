Napoli, il tweet per l'ex Strinic: "Speriamo di rivederti presto in campo"

Il comunicato del Milan sui problemi cardiaci di Ivan Strinic è stato una doccia ghiacciata per il giocatore e i tifosi rossoneri. Al coro di messaggi di sostegno per il terzino croato si è aggiunto anche il Napoli. Queste le parole dell'ex club di Strinic su Twitter: "Fatti forza, Ivan. Speriamo di rivederti presto in campo".

💪 Stay strong, Ivan. We hope to see you back on the pitch soon 👍

⚽️ #Strinic @acmilan pic.twitter.com/lVvFJu1f2v

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 18 agosto 2018