Napoli in campo in vista della gara con l'Hellas Verona: seduta atletica e poi partitella

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A, in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. In avvio la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in circuito di forza in palestra e lavoro aerobico sul campo 1. Poi la rosa si è riunita svolgendo partitina a campo ridotto. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.