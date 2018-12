© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina in vista di Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport per la trasferta in Sardegna sono da valutare le condizioni di tre difensori: Raul Albiol, Nikola Maksimovic e Mario Rui, che hanno speso tanto nella trasferta di Anfield contro il Liverpool, saranno monitorati nei prossimi giorni, per capire se saranno al 100%.