Gattuso:Bisogna stare insieme, guardarsi, sfogarsi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Napoli da stasera sarà in ritiro a Castel Volturno, dopo il ko contro la Fiorentina. Lo ha confermato il tecnico azzurro Rino Gattuso: "La squadra - ha detto - ha preso questa decisione, non possiamo sottovalutare nulla, bisogna guardarci in faccia, stare insieme, sfogarsi e cercare soluzioni. Non basta quello che stiamo facendo". Il Napoli starà in ritiro in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì. (ANSA).