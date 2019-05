Napoli, indicato il Dall'Ara per la licenza UEFA. San Paolo attende deroga

La commissione di primo grado delle UEFA ha comunicato ieri l’elenco delle società di serie A che hanno ottenuto la licenza per le gare interne in Europa nella stagione 2019-20. Delle venti in serie A, non l’hanno ottenuta Chievo, Spal, Empoli e Frosinone. In particolare riferimento agli impianti indicati per ospitare le partite internazionali, l’Atalanta ha indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia per i lavori di ristrutturazione all'Atleti Azzurri d'Italia che si completeranno nel 2020. ll Napoli, ma non è una novità, ha indicato il Dall’Ara di Bologna, in attesa della deroga straordinaria che sarà concessa in seguito, specie dopo i lavori nell’impianto in ottica Universiadi.