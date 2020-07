Napoli, inizia il lavoro verso l'Udinese. Palestra per Llorente. Personalizzato per Younes

Archiviato il pari col Bologna per il Napoli inizia l'avvicinamento al prossimo match del San Paolo contro il Napoli. Il gruppo di Gennaro Gattuso si è ritrovato questa mattina presso il centro sportivo di Castel Volturno per effettuare un lavoro fra palestra (per coloro che sono scesi in campo dall'inizio al Dall'Ara) e campo dove altri uomini della rosa sono stati impegnati, sui campi 2 e 3, in una prima fase di riscaldamento tecnico seguita da seduta aerobica. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e partitna a campo ridotto. Palestra per Llorente. Lavoro personalizzato sul campo per Younes.