Napoli, Insigne: "Ci divertiamo, stiamo facendo cose fantastiche"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Torino (5-0 in favore degli azzurri il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Dati record per il Napoli: avresti mai pensato una cosa simile?

"Stiamo dimostrando un gran calcio e spero di fare così anche nella prossima stagione. Ci divertiamo e andiamo in campo per divertirci".

Vi state divertendo lì davanti con quel modulo?

"Mi sono sempre divertito, quest’anno un po’ di più perché stiamo giocando un bel calcio. Si vede in faccia che ci divertiamo, è così anche in settimana. Giochiamo palla a terra, siamo tutti dei grandi giocatori".

Il modulo di Ventura assomiglia a quello di Benitez. Come ti esprimi meglio?

"Questo lo dovete chiedere al mister non a me. Io do il meglio con determinati moduli. Anche qui con il 4-3-3 mi diverto e cerco di dare sempre il massimo".

Pensi che la squadra rimarrà questa?

"Spero che la società tenga tutti gli elementi. Ci troviamo bene e stiamo giocando un ottimo campionato. Spero che la rosa rimanga questa, in modo tale da poter competere per obiettivi importanti".

Speri che ci sia Sarri il prossimo anno?

"Il mister sta facendo grandi cose e grazie anche a lui per il nostro modo di giocare. Speriamo che rimanga, poi le cose che succedono fuori al campo lui le tiene fuori dal campo. A noi non ha scaricato mai nessun problema. Lui quando arriva il momento della partita si estranea e pensa soltanto a noi e al campo".