Napoli, Insigne e Milik in dubbio per Samp e Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conclusa la sosta per le Nazionali per il Napoli, come per altre società di Serie A, arriva il momento di riprendere il campionato e di approcciarsi anche alle coppe internazionali. Per i partenopei le sfide in programma, fra Italia ed Europa, sono quelle di Sampdoria e Liverpool. A tal proposito il Corriere dello Sport fa il punto sulla condizione dei sette attaccanti a disposizione di Carlo Ancelotti. Fra questi spiccano i dubbi legati a Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik. Il primo si è infortunato durante il match contro la Juventus e sembra costretto a dare forfait quantomeno per la sfida contro il blucerchiati, mentre il polacco appare complicato il rientro anche contro i Reds. Pronto invece all'esordio l'ultimo arrivato in azzurro Fernando Llorente.