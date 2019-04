© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne corre verso il recupero. L'attaccante ci sarà contro l'Arsenal, mentre La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che gli allenamenti di oggi e domani serviranno per capire se il fantasista potrà forzare. Indipendentemente dal minutaggio che potrà accumulare domenica contro il Genoa al San Paolo, l’importante è recuperarlo appieno per giovedì prossimo all’Emirates Stadium.