Napoli, Insigne in dubbio: sensazioni non positive per la Fiorentina

Resta in forte dubbio la presenza di Lorenzo Insigne nella sfida di domenica al San Paolo contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore ha ancora l'adduttore infiammato e anche se sta facendo di tutto per recuperare ed essere a disposizione di Sarri per una partita molto delicata, le sensazioni non sono positive.