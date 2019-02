Napoli, Insigne: "Lavoro per venire fuori da un periodo poco sereno"

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Lorenzo Insigne, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Sono contento per il gol ma sopratutto per la vittoria, è importante e ci permette di affrontare la partita di ritorno con più serenità. Mancano ancora 90' minuti e serve restare concentrati. Calo mentale nel finale? C'è ancora tanto da migliorare, a volte sbagliamo passaggi facili e dobbiamo restare tranquilli, siamo un gruppo forte e lo abbiamo sempre dimostrato ma dobbiamo restare tranquilli e fare meno errori possibili.

Il mister mi chiede di stare tra le linee ed appena posso di riceve palla, girarmi ed attaccare la linea, lui non vuole che torniamo indietro. In costruzione mi chiede di abbassarmi e dare una mano, lo so che non sto vivendo un momento top ma devo stare sereno.

Mi sto trovando bene in questo ruolo, mi piace giocare in questa posizione, però devo migliorare ancora un po' perchè a volte sbaglio delle scelte semplici, non sono stato in un periodo sereno ma sto lavorando per venirne fuori insieme alla squadra".