Napoli, Insigne: "Ora a Torino con la testa giusta, l'importante è vincere!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Lorenzo Insigne, intervenuto a Sky Sport nel post partita: "E' bello stare a -4 ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla. Ci godiamo questa vittoria, da domani a lavoro per la prossima partita che sarà fondamentale in chiave Scudetto. A volte si vince anche non giocando benissimo, questo vuol dire che abbiamo grande forza e grande cuore. Dopo un anno intero a giocare sempre, è normale essere in un momento sottotono. Sono contento per il gol ma sopratutto per la vittoria, ci voleva e ci ha messo a -4 dalla Juve, ora dobbiamo andare a Torino con la testa giusta, anche se segna Reina l'importante è fare tre punti. Abbiamo dimostrato di avere grinta e cuori, siamo undici sia noi che loro, vinca il migliore".