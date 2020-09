Napoli, Insigne out almeno un mese: salta Juve, Italia, Atalanta e l'esordio in Europa Laegue

Questa volta, tamponi permettendo, non si assisterà a una Barcellona-bis: Lorenzo Insigne salterà la partita in programma domenica a Torino con la Juve e non soltanto quella. La lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro - sottolinea il Corriere dello Sport - è un infortunio muscolare non gravissimo, per fortuna del capitano e del Napoli, ma non esattamente banale. I tempi di recupero saranno quelli classici, canonici: 4-5 settimane, fermo restando la possibilità di piccole variazioni legate alla reazione personale. In sintesi, e attenendosi strettamente alla prognosi: niente trasferta con la Juve, Nations League con l’Italia, sfide con Atalanta, Benevento ed esordio in Europa League, e la speranza di rientrare tra il 29 ottobre ancora in Europa e il 1° novembre con il Sassuolo in campionato.