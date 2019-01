Napoli, Insigne senza gol da 80 giorni: Milan sua vittima preferita

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le ultime due volte che il Napoli ha vinto a San Siro con il Milan c’è sempre stato lo zampino di Lorenzo Insigne, autore di una doppietta nel 4-0 degli azzurri il 4 ottobre del 2015 e poi un altro gol nel gennaio 2017, per il 2-1 finale. Ora potrebbe essere arrivato il momento di sbloccarsi, per il talentuoso attaccante di Frattamaggiore. Perché Lorenzinho - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in campionato non segna dal 2 novembre, mentre l’ultimo gol stagionale risale all’1-1 del San Paolo contro il Paris Saint-Germain su rigore contro il rivale-amico Gigi Buffon: era il suo decimo gol stagionale quel 6 novembre. Sono passati 80 giorni e l’astinenza, dunque, comincia a pesare. Riprendere il feeling col gol contro il Milan può essere una grande possibilità: ai rossoneri ha già segnato ben 6 reti (a nessun altro club ne ha realizzati di più) in 12 partite. Tra l’altro a Gigi Donnarumma ha già segnato tre volte da quando difende la porta del Milan.