Lorenzo Insigne e la voglia di riscatto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League il numero 24 del Napoli vuole tornare a sorridere e per farlo cercherà di interrompere il suo digiuno da gol. L'attaccante non segna da un po' e nonostante i suoi 10 gol in 1595 minuti vuole fare ancora meglio e l'occasione giusta potrebbe essere quella contro il Cagliari di domenica.