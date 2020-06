Napoli-Inter di Coppa Italia, Conte cerca la rimonta: tutte le quote della sfida

La Juve si affida a Ronaldo, Milan senza Ibrahimovic

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La sfida stellare tra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic è saltata per l'infortunio dello svedese, ma la sfida tra Juventus e Milan, domani sera all'Allianz Stadium, conserva un profilo altissimo: oltre a valere per l'ingresso in finale di Coppa Italia, segna il ritorno del grande calcio dopo la lunga sosta dovuta al virus. Nella coppa nazionale i campioni d'Italia sono un vero tabù per il Milan, che da 35 anni non sconfiggono e non eliminano i bianconeri. I bianconeri, forti del pareggio a San Siro nella gara di andata, partono con i favori del pronostico secondo Snai: il successo dei ragazzi di Sarri è dato a 1,55 contro il 5,75 dei rossoneri, mentre un nuovo pareggio si può giocare a 4,00. Quinto incrocio, in Coppa Italia, negli ultimi dieci anni. La sfida di sabato tra Napoli e Inter è diventata un classico del torneo nazionale. Il bilancio, finora, è in perfetta parità negli anni Duemila: due passaggi del turno a testa. Gli uomini di Conte sono chiamati a un'impresa, ribaltare il risultato dell'andata che li ha visti uscire sconfitti a San Siro. I quotisti di Snai però danno fiducia ai nerazzurri visto che il loro successo è quotato a 2,50 rispetto al 2,70 dei padroni di casa. (ANSA).