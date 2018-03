Napoli, invasione azzurra a Reggio Emilia: 9mila tifosi per il Sassuolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Invasione azzurra al Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Napoli. Saranno novemila circa i tifosi dei partenopei presenti per la gara delle ore 18 a Reggio Emilia. Sono appena 162 i biglietti rimborsati (dovuti al cambio d'orario del fischio d'inizio) e già rivenduti, andati a ruba in pochi minuti. Sarà come sentirsi al San Paolo e arriverà gente da ogni parte d'Italia.