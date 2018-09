Napoli, Jacqueline De Laurentiis: "Mio marito ha le idee chiare"

© foto di FM/TuttoNapoli.net

Jacqueline Baudit, moglie di Aurelio De Laurentiis nonché vicepresidente del Napoli, ha parlato attraverso il microfono di TV Luna da Belgrado, dove la squadra azzurra giocherà stasera contro la Stella Rossa. "Belgrado è meravigliosa, ho la fortuna di avere qui un'amica con me. Sono posti che uno non verrebbe mai a visitare e, grazie al calcio, si ha la possibilità di scoprire altri posti e paesi. Io adoro e amo Napoli, la ammiro da 45 anni. Ho avuto un suocero straordinario che mi ha entusiasmato, che mi ha fatto visitare ed amare la città, ma anche gli attori come Tina Pica, De Filippo, i musicisti, una città cosi ricca ed accoglienti, anche noi stranieri non ci sentiamo rigettati ma anzi, siamo accolti con grande simpatia. Il napoletano ha un desiderio di far scoprire la sua città, accoglierti e far scoprire le bontà del cibo. Sono una tifosa accanita, una tifosa del sud che spesso viene abbandonato e non rispettato come il Nord. Suggerimenti a mio marito? Lui ha idee chiare, gli do una mano magari incontrandomi con le moglie dei calciatori, facendo delle cene e raggruppando queste donne che sono importanti per i giocatori", ha detto.