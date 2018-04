Napoli, Jorginho: "Credere nello scudetto, altrimenti non giochiamo"

Fonte: Sky

"Abbiamo trovato un'ottima squadra che sta bene, purtroppo non abbiamo concretizzato ed è finita così". Così Jorginho a Sky dopo lo 0-0 di san Siro. "Ce la stiamo mettendo tutta, lavoriamo tanto, ma in queste ultime gare abbiamo faticato a trovare il gol. Creiamo tanto, ma poi non segniamo. Dobbiamo migliorare su questo. Magari possiamo fare di più sulla fase difensiva e aggredire di più sulla palla persa, cosa nella quale un po' stiamo mancando. E anche maggior velocità. Lo scudetto? Dobbiamo crederci, altrimenti meglio non giocare".