Napoli ko contro l'Inter. Il sito degli azzurri: "Supremazia senza il colpo"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli perde a San Siro. Vince l'Inter con un gol in apertura e uno in chiusura. In mezzo c'è la supremazia azzurra che però, nonostante la padronanza del gioco, non sfocia nel colpo risolutore. Nel primo tempo Zielinski, Politano e Insigne costruiscono per tre volte il possibile lampo vincente, ma prima Handanovic e poi i centimetri non premiano il guizzo. Nel secondo tempo cala il ritmo, l'intensità è condizionata da caldo e fatica. La danza è sempre mossa dal Napoli, ma l'Inter con l'ingresso di Lautaro trova il secondo gol del "toro" con un destro potente e preciso. Finisce 2-0. Sabato l'ultimo atto di campionato con la Lazio al San Paolo. E poi arriverà la sfida che catalizza fascino e pensiero stupendo: 8 agosto contro il Barcellona per il sogno Champions".